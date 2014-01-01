Git

Book

2nd Edition (2014)

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The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

  1. 1. Введение

    1. 1.1 О системе контроля версий
    2. 1.2 Краткая история Git
    3. 1.3 Основы Git
    4. 1.4 Командная строка
    5. 1.5 Установка Git
    6. 1.6 Первоначальная настройка Git
    7. 1.7 Как получить помощь?
    8. 1.8 Заключение

  2. 2. Основы Git

    1. 2.1 Создание Git-репозитория
    2. 2.2 Запись изменений в репозиторий
    3. 2.3 Просмотр истории коммитов
    4. 2.4 Операции отмены
    5. 2.5 Работа с удалёнными репозиториями
    6. 2.6 Работа с метками
    7. 2.7 Псевдонимы в Git
    8. 2.8 Заключение

  3. 3. Ветвление в Git

    1. 3.1 О ветвлении в двух словах
    2. 3.2 Основы ветвления и слияния
    3. 3.3 Управление ветками
    4. 3.4 Работа с ветками
    5. 3.5 Удалённые ветки
    6. 3.6 Перебазирование
    7. 3.7 Заключение

  4. 4. Git на сервере

    1. 4.1 Протоколы
    2. 4.2 Установка Git на сервер
    3. 4.3 Генерация открытого SSH ключа
    4. 4.4 Настраиваем сервер
    5. 4.5 Git-демон
    6. 4.6 Умный HTTP
    7. 4.7 GitWeb
    8. 4.8 GitLab
    9. 4.9 Git-хостинг
    10. 4.10 Заключение

  5. 5. Распределенный Git

    1. 5.1 Распределенный рабочий процесс
    2. 5.2 Участие в проекте
    3. 5.3 Сопровождение проекта
    4. 5.4 Заключение

  6. 6. GitHub

    1. 6.1 Настройка и конфигурация учетной записи
    2. 6.2 Внесение собственного вклада в проекты
    3. 6.3 Сопровождение проекта
    4. 6.4 Управление организацией
    5. 6.5 Scripting GitHub
    6. 6.6 Заключение

  7. 7. Инструменты Git

    1. 7.1 Выбор ревизии
    2. 7.2 Интерактивное индексирование
    3. 7.3 Прибережение и очистка
    4. 7.4 Подпись результатов вашей работы
    5. 7.5 Поиск
    6. 7.6 Исправление истории
    7. 7.7 Раскрытие тайн reset
    8. 7.8 Продвинутое слияние
    9. 7.9 Rerere
    10. 7.10 Обнаружение ошибок с помощью Git
    11. 7.11 Подмодули
    12. 7.12 Создание пакетов
    13. 7.13 Замена
    14. 7.14 Хранилище учётных данных
    15. 7.15 Заключение

  8. 8. Настройка Git

    1. 8.1 Конфигурация Git
    2. 8.2 Атрибуты Git
    3. 8.3 Хуки в Git
    4. 8.4 Пример принудительной политики Git
    5. 8.5 Заключение

  9. 9. Git и другие системы контроля версий

    1. 9.1 Git как клиент
    2. 9.2 Миграция на Git
    3. 9.3 Заключение

  10. 10. Git изнутри

    1. 10.1 Сантехника и Фарфор
    2. 10.2 Объекты Git
    3. 10.3 Ссылки в Git
    4. 10.4 Pack-файлы
    5. 10.5 Спецификации ссылок
    6. 10.6 Протоколы передачи данных
    7. 10.7 Обслуживание репозитория и восстановление данных
    8. 10.8 Переменные окружения
    9. 10.9 Заключение

  11. A1. Appendix A: Git в других окружениях

    1. A1.1 Графические интерфейсы
    2. A1.2 Git в Visual Studio
    3. A1.3 Git в Visual Studio Code
    4. A1.4 Git в Eclipse
    5. A1.5 Git в IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine
    6. A1.6 Git в Sublime Text
    7. A1.7 Git в Bash
    8. A1.8 Git в Zsh
    9. A1.9 Git в Powershell
    10. A1.10 Заключение

  12. A2. Appendix B: Встраивание Git в ваши приложения

    1. A2.1 Git из командной строки
    2. A2.2 Libgit2
    3. A2.3 JGit
    4. A2.4 go-git
    5. A2.5 Dulwich

  13. A3. Appendix C: Команды Git

    1. A3.1 Настройка и конфигурация
    2. A3.2 Клонирование и создание репозиториев
    3. A3.3 Основные команды
    4. A3.4 Ветвление и слияния
    5. A3.5 Совместная работа и обновление проектов
    6. A3.6 Осмотр и сравнение
    7. A3.7 Отладка
    8. A3.8 Внесение исправлений
    9. A3.9 Работа с помощью электронной почты
    10. A3.10 Внешние системы
    11. A3.11 Администрирование
    12. A3.12 Низкоуровневые команды