Book
The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.
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1. Введение
- 1.1 О системе контроля версий
- 1.2 Краткая история Git
- 1.3 Основы Git
- 1.4 Командная строка
- 1.5 Установка Git
- 1.6 Первоначальная настройка Git
- 1.7 Как получить помощь?
- 1.8 Заключение
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2. Основы Git
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3. Ветвление в Git
- 3.1 О ветвлении в двух словах
- 3.2 Основы ветвления и слияния
- 3.3 Управление ветками
- 3.4 Работа с ветками
- 3.5 Удалённые ветки
- 3.6 Перебазирование
- 3.7 Заключение
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4. Git на сервере
- 4.1 Протоколы
- 4.2 Установка Git на сервер
- 4.3 Генерация открытого SSH ключа
- 4.4 Настраиваем сервер
- 4.5 Git-демон
- 4.6 Умный HTTP
- 4.7 GitWeb
- 4.8 GitLab
- 4.9 Git-хостинг
- 4.10 Заключение
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5. Распределенный Git
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6. GitHub
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7. Инструменты Git
- 7.1 Выбор ревизии
- 7.2 Интерактивное индексирование
- 7.3 Прибережение и очистка
- 7.4 Подпись результатов вашей работы
- 7.5 Поиск
- 7.6 Исправление истории
- 7.7 Раскрытие тайн reset
- 7.8 Продвинутое слияние
- 7.9 Rerere
- 7.10 Обнаружение ошибок с помощью Git
- 7.11 Подмодули
- 7.12 Создание пакетов
- 7.13 Замена
- 7.14 Хранилище учётных данных
- 7.15 Заключение
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8. Настройка Git
- 8.1 Конфигурация Git
- 8.2 Атрибуты Git
- 8.3 Хуки в Git
- 8.4 Пример принудительной политики Git
- 8.5 Заключение
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9. Git и другие системы контроля версий
- 9.1 Git как клиент
- 9.2 Миграция на Git
- 9.3 Заключение
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10. Git изнутри
- 10.1 Сантехника и Фарфор
- 10.2 Объекты Git
- 10.3 Ссылки в Git
- 10.4 Pack-файлы
- 10.5 Спецификации ссылок
- 10.6 Протоколы передачи данных
- 10.7 Обслуживание репозитория и восстановление данных
- 10.8 Переменные окружения
- 10.9 Заключение
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A1. Appendix A: Git в других окружениях
- A1.1 Графические интерфейсы
- A1.2 Git в Visual Studio
- A1.3 Git в Visual Studio Code
- A1.4 Git в Eclipse
- A1.5 Git в IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine
- A1.6 Git в Sublime Text
- A1.7 Git в Bash
- A1.8 Git в Zsh
- A1.9 Git в Powershell
- A1.10 Заключение
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A2. Appendix B: Встраивание Git в ваши приложения
- A2.1 Git из командной строки
- A2.2 Libgit2
- A2.3 JGit
- A2.4 go-git
- A2.5 Dulwich
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A3. Appendix C: Команды Git
- A3.1 Настройка и конфигурация
- A3.2 Клонирование и создание репозиториев
- A3.3 Основные команды
- A3.4 Ветвление и слияния
- A3.5 Совместная работа и обновление проектов
- A3.6 Осмотр и сравнение
- A3.7 Отладка
- A3.8 Внесение исправлений
- A3.9 Работа с помощью электронной почты
- A3.10 Внешние системы
- A3.11 Администрирование
- A3.12 Низкоуровневые команды